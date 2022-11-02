"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الجوف والشمالية وحائل والشرقية والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والقصيم.