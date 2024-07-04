أكثر من 5 ملايين يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي

استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 5,107,933 مصلياً وزائراً، وسط خدمات متكاملة وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.
وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أن 582,361 زائراً تشرفوا بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، كما أدى 259,459 مصلياً الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.
وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأن مياه زمزم المستهلكة بلغت 1570 طناً، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 135,056 زائراً من جنسيات مختلفة، إضافة إلى توزيع 140,822 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.
وشملت خدمات التعقيم والتطهير استخدام 1,684,346 لتراً من المنظفات؛ لتنفيذ برنامج تطهير وتعقيم المسجد النبوي وساحاته، كما أجرت إدارة المختبرات في المسجد النبوي فحص وتحليل 219 عينة، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.