أكثر من 5 ملايين يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأن مياه زمزم المستهلكة بلغت 1570 طناً، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 135,056 زائراً من جنسيات مختلفة، إضافة إلى توزيع 140,822 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.