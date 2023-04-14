أمير المدينة يطلق صندوق الشفاء الوقفي لإصدار خدمات التغطية الصحية لبعض المقيمين

وشهد أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع 9 اتفاقيات بين وقف الشفاء الصحي وكل من صندوق الوقف الصحي، وجمعية الطب المنزلي، وجمعية دمي، وكبدك، وجمعية حياة، وجمعية رعاية، وجمعية بشرى، وجمعية طهور، وشركة قلوب ميد وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون بين الوقف والأطراف الموقعة في مجال دعم منظومة العمل الصحي الخيري بالمنطقة وتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين ضمن خدمات الوقف بما يساهم في التنمية الصحية، ويرفع مستوى الشراكة والتكامل مع القطاع الصحي الخيري كأحد مستهدفات برنامج التحول الصحي على مستوى المنطقة.