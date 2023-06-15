المملكة وهولندا تبحثان التعاون في توطين التقنيات الخضراء لاستدامة إنتاج الغذاء

وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض بهدف الوقوف على أحدث ما توصلت إليه تقنيات الزراعة والغذاء، والاطلاع عن قرب على أبرز سبل توظيف التقنية في تعزيز الزراعة المستدامة، ودعم توجُّه المملكة نحو قيادة الحقبة الخضراء في المنطقة، وتعزيز الأمن الغذائي والزراعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.