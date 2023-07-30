توزيع 36 ألف وجبة إفطار صائم يوم عاشوراء بالمسجد الحرام

وأفادت الوكيل المساعد للخدمات الإنسانية النسائية فاطمة بنت علي السهلي، أنه تم أخذ جولات ميدانية لمتابعة احتياجات ورغبات القاصدات من ذوات الإعاقة وكبيرات السن خلال أيام الصيام، وتقديم وجبات الإفطار لهن، وتزويدهن كذلك بالخدمات الخاصة بهن؛ منها حوامل المصاحف، والقلم القارئ، ومصاحف برايل، وغيرها؛ سائلة الله القبول لهن وأن يمدهن بالصحة والعافية.