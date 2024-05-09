"فلكية جدة": هلال ذي القعدة يزين سماء الوطن العربي اليوم

يُرصد هلال القمر الصغير لشهر ذي القعدة بعد غروب شمس اليوم، والانتقال نحو بداية الليل بسماء الوطن العربي، حيث سيُشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنةً بالليلة الماضية، وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
وأشار إلى أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم أمس عند الساعة 06:21 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئًا دورة اقترانية جديدة.
وبيّن أبوزاهرة أنه يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته، ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.
ولفت إلى أن السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم هو نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض.