"فلكية جدة": هلال ذي القعدة يزين سماء الوطن العربي اليوم

وبيّن أبوزاهرة أنه يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته، ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.