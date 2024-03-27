"السديس": تسخير التقنية واستثمار التطبيقات الرقمية من ركائز خطة الرئاسة لشهر رمضان

وختم بأنها تعمل باللمس، ويمكن الاستفادة منها بعدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام؛ من توجيه وإرشاد، وتوعوية، وإجابة السائلين، ‏ويمتاز الروبوت بنظام مرن، يسمح بالإيقاف الذكي وتحريكه بشكل سلس، وبنظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات وميكروفون ذات جودة عالية، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية "واي فاي"، وبسرعة (5) جيجا هرتز.