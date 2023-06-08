"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وجريان السيول وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 25 كم/ ساعة، تصل إلى 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وغربية تتحول تدريجيًّا إلى شرقية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.