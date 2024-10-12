"المربع الجديد" توقّع عقد رعاية لموسم الرياض 2024

مما يذكر أن المربع الجديد يعمل على بناء وجهة عصرية مفعمة بالحياة في مدينة الرياض تمتد على مساحة 27 مليون متر مربع من العقارات الفاخرة والموزعة على 18 مجمّعاً سكنياً. ومن المتوقع أن يصل السكان إلى أكثر من 400,000 نسمة, ستكون هذه الوجهة بمثابة نموذج للتخطيط الحضري، حيث سيضم المربع الجديد بنية تحتية مستدامة والعديد من وسائل النقل الذكية، حيث يتناغم فيه الابتكار والتقنية، بالطبيعة والاستدامة، سيمهد المربع الجديد الطريق لمرحلة جديدة من مستقبل المملكة العربية السعودية المشرق.