"المربع الجديد" توقّع عقد رعاية لموسم الرياض 2024

وقعت شركة تطوير المربع الجديد, بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ووزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، عقد رعاية لموسم الرياض 2024 مع الهيئة العامة للترفيه، ومثل الشركة الرئيس التنفيذي للمالية طارق المشرف, ومن جانب الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس فيصل بافرط.
وعدّ المشرف هذه الرعاية جزءًا من التزام المربع الجديد في دعم قطاع الترفيه في المملكة التي تُعدّ من مستهدفات رؤية 2030 لتطوير القطاع وبما يتوافق مع تطلعاته، إضافة إلى حرص الشركة على دعم الأحداث والفعاليات الترفيهية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، التي ترفع من معدلات جودة الحياة.
وأكد أهمية موسم الرياض للمربع الجديد، حيث تسهم تلك الفعاليات في مشاهدة ومعرفة ملايين الزوار للوجهة الأحدث بالعالم، والأيقونة التي يحتضنها المكعب، مبينًا أن هذه الرعاية فرصة للتعريف بالداون تاون العصري في العاصمة الرياض واستمرار جذب السياح إلى المملكة.
مما يذكر أن المربع الجديد يعمل على بناء وجهة عصرية مفعمة بالحياة في مدينة الرياض تمتد على مساحة 27 مليون متر مربع من العقارات الفاخرة والموزعة على 18 مجمّعاً سكنياً. ومن المتوقع أن يصل السكان إلى أكثر من 400,000 نسمة, ستكون هذه الوجهة بمثابة نموذج للتخطيط الحضري، حيث سيضم المربع الجديد بنية تحتية مستدامة والعديد من وسائل النقل الذكية، حيث يتناغم فيه الابتكار والتقنية، بالطبيعة والاستدامة، سيمهد المربع الجديد الطريق لمرحلة جديدة من مستقبل المملكة العربية السعودية المشرق.