"الجبير" يودّع سفير الأوروغواي الشرقية لدى المملكة بمناسبة انتهاء عمله

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية لدى المملكة الدكتور نيلسون جميل شعبان، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.