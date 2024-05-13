"الجبير" يودّع سفير الأوروغواي الشرقية لدى المملكة بمناسبة انتهاء عمله

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية لدى المملكة الدكتور نيلسون جميل شعبان، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.
وثمن "الجبير" الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً له دوام التوفيق.
من ناحية أخرى، استقبل "الجبير"، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كازاخستان المعين حديثاً لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف.
وتمنى لسفير كازاخستان، التوفيق في مهام عمله الجديد.