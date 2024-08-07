بتكلفة 10 ملايين ريال.. "عناية": 12720 مستفيدًا من خدمات الرعاية الصحية خلال يوليو

وتابع: استفاد من مبادرة "تكاتف" التي تهتم بعلاج المدمنين، 10 مستفيدين بقيمة اقتصادية تُقَدر بـ197.274 ريالًا، وفي مجال الشراكات الدولية نفّذت الجمعية 3 مشاريع صحية في جمهورية اليمن الشقيقة، بلغ عدد المستفيدين منها 63 مستفيدًا بقيمة اقتصادية تُقَدر بـ1.929.000 ريال سعودي؛ مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بمجمع عيادات عناية الطبي بلغ 5163 مستفيدًا بقيمة اقتصادية 931.340 ريالًا؛ لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من الإمداد الطبي بلغ 717 مستفيدًا بقيمة اقتصادية تُقَدر بـ322.956 ريالًا.