بتكلفة 10 ملايين ريال.. "عناية": 12720 مستفيدًا من خدمات الرعاية الصحية خلال يوليو

أصدرت جمعية "عناية" الصحية تقريرها لشهر يوليو 2024م؛ حيث جاء حافلًا بالإنجازات، ويأتي هذا التقرير في إطار الحوكمة والشفافية التي تنتهجها الجمعية في إدارة التواصل وتعزيز الثقة مع أصحاب المصلحة.
وفي التفاصيل، صرّح الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، بأن جمعية "عناية" قدّمت خدماتها الصحية خلال شهر يوليو 2024، لـ12.720 مستفيدًا؛ مشيرة إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه الخدمات بلغت 10.616.636 ريالًا سعوديًّا.
وأوضح أنه تم ضمن هذه الخدمات علاج 1.185 مستفيدًا، بقيمة اقتصادية تُقَدر بـ6.734.447 ريالًا سعوديًّا، وقيمة فعلية تُقَدر بـ4.810.319 ريالًا سعوديًّا، وبلغت الحسومات التي حصلت عليها الجمعية من شركاء النجاح 28.57%، أسهمت في علاج المرضى المستهدفين بالعلاج في يوليو، وبلغ عدد المستفيدين من عيادة وزارة التعليم التي تشرف عليها جمعية عناية 308 مستفيدين بقيمة اقتصادية تُقَدر بـ62.150 ريالًا.
وتابع: استفاد من مبادرة "تكاتف" التي تهتم بعلاج المدمنين، 10 مستفيدين بقيمة اقتصادية تُقَدر بـ197.274 ريالًا، وفي مجال الشراكات الدولية نفّذت الجمعية 3 مشاريع صحية في جمهورية اليمن الشقيقة، بلغ عدد المستفيدين منها 63 مستفيدًا بقيمة اقتصادية تُقَدر بـ1.929.000 ريال سعودي؛ مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بمجمع عيادات عناية الطبي بلغ 5163 مستفيدًا بقيمة اقتصادية 931.340 ريالًا؛ لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من الإمداد الطبي بلغ 717 مستفيدًا بقيمة اقتصادية تُقَدر بـ322.956 ريالًا.
وقال المطيري: إن الجمعية نفّذت أيضًا برنامجين وقائييْن من خلال إدارة الوقاية، استفاد منهما 652 مستفيدًا بقيمة اقتصادية 13.040 ريالًا، وبلغ عدد مشاهدي التوعية الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي 4.062 مشاهدًا، وقدمت إدارة التطوع 44 فرصة تطوعية، استفاد منها 162 متطوعًا، بمجموع 2476 ساعة أسهموا في إيصال البرامج التوعوية والوقائية لـ560 مستفيدًا بقيمة اقتصادية 305.852 ريالًا سعوديًّا.
وأكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم الدعم المستمر من شركاء الجمعية في الجهات الحكومية والخاصة، وأعرب عن امتنانه لكل من يتعاون، ويدعم "عناية" في تحقيق رسالتها الصحية في المجتمع.