متاحة لفئتين والتسجيل من هنا.. مسابقة رسمية لتطوير موقع قرب الحرم النبوي

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنوّرة، مسابقة التصميم العمرانية التي تهدف لإشراك المختصين والمهتمين في تصميم إحدى المناطق غير المنظمة في أحياء المدينة المنوّرة، وتقديم الدراسات والحلول التصميمية المعمارية والعمرانية والحضرية المستدامة لتطوير الموقع.
وبيّنت أمانة المدينة المنوّرة، أن المسابقة تتضمن فئتين رئيستَيْن تشملان فئة "الشركات والمكاتب" وفئة "الطلاب والمجموعات".
وحدّدت "الأمانة" الموقع المستهدف تصميمه في حي الأصيفرين؛ حيث يبعد قرابة كيلو متر إلى جنوب غرب المسجد النبوي، ويقع بالقرب من معالم رئيسة وسط المدينة المنوّرة تضم سكة الحديد ومسجد العنبرية ومقر أمانة المدينة المنوّرة.
وتركّز المسابقة على تطوير هوية معمارية خاصة تتماشى مع تراث وتاريخ منطقة المدينة المنوّرة عن طريق إشراك المهندسين والمعماريين والمهتمين بالمجال لإطلاق عنان الإبداع والابتكار لديهم، وفتح المجال للجهات ذات الاختصاص لطرح أفكارها مقابل جوائز مادية في نهاية المسابقة.
كما دعت أمانة المدينة المنوّرة المهتمين الراغبين في المشاركة في المسابقة إلى تسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات عبر موقع المسابقة"arch-comp.amana-md.gov.sa" حتى الـ 15 من يناير الجاري، وقبل الانتقال إلى مراحل المسابقة التي تتضمن إطلاق الأعمال التي تليها مرحلة التحكيم وصولاً إلى إعلان النتائج في شهر أبريل المقبل بواقع ثلاثة فائزين عن كل فئة من المسابقة.