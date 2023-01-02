متاحة لفئتين والتسجيل من هنا.. مسابقة رسمية لتطوير موقع قرب الحرم النبوي

كما دعت أمانة المدينة المنوّرة المهتمين الراغبين في المشاركة في المسابقة إلى تسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات عبر موقع المسابقة"arch-comp.amana-md.gov.sa" حتى الـ 15 من يناير الجاري، وقبل الانتقال إلى مراحل المسابقة التي تتضمن إطلاق الأعمال التي تليها مرحلة التحكيم وصولاً إلى إعلان النتائج في شهر أبريل المقبل بواقع ثلاثة فائزين عن كل فئة من المسابقة.