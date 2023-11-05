فصل جديد من تاريخ البشرية في العلا.. اكتشاف "فأس يدوي" يعود لـ200 ألف عام

وتم اكتشاف الأداة الأثرية من قِبَل فريق من علماء الآثار، بقيادة الدكتور كان وجيزيم أكسوي من شركة TEOS Heritage للاستشارات التراثية، والذي يعمل على استكشاف المنطقة المحيطة بموقع قرح الأثري جنوب العلا؛ بحثًا عن أدلة على وجود الإنسان في العصور القديمة، وتمكّن الفريق من إيجاد عدد من المكتشفات الأثرية التي تعود إلى العصر الإسلامي الأول؛ إلا أن هذا الاكتشاف الجديد يُعَد بكتابة فصل جديد من تاريخ البشرية في شبه الجزيرة العربية وخارجها.