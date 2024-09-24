ثورة في عالم الإنشاءات تقودها الخبرات المحلية

وعن أسباب تشجيع المملكة بشكل خاص لتقنية التصنيع الهيكلي ، قال الكيالي: "التصنيع الهيكلي ليس مفهومًا حديثًا في حد ذاته، حيث يعود تاريخ هذه التقنية إلى عدة عقود، إلا أن تطورها كان بطيئًا وغير ملحوظ. وبعد أن عانت هذه التقنية ما عانته من انتكاسات بسبب التصورات السلبية المبنية على واقعها المبكر، حيث كانت هذه التقنية في بداياتها تركز في المقام الأول على خفض تكاليف البناء، يقود المطورون السعوديون الآن مسيرة التحول الثوري لهذه التقنية. ومع التركيز على سلاسة التنفيذ ومراقبة الجودة بوصفهما العاملين الأهم في هذا التحول، فقد أصبح قطاع البناء الهيكلي قادرًا أخيرًا على الارتقاء إلى مستوى إمكاناته الفعلية".