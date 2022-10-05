اتفاقية تعاون لتوزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في أفغانستان

وسيجري بموجب الاتفاقية، تأمين وتوزيع 47.400 سلة غذائية بوزن (2.938) طنًّا للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في 24 محافظة أفغانية، يستفيد منها 284.400 فرد؛ حيث تزن السلة الواحدة 62 كيلو غرامًا تحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل: الدقيق، والأرز، والفاصوليا، والتمر، والزيت النباتي، والسكر.