مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ينهي معاناة ستينية مع ورم ضخم برأس البنكرياس

في نجاح طبي جديد لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، تَمَكّن فريق جراحات الأورام والكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بالمستشفى، من إجراء عملية نوعية متقدمة استمرت 7 ساعات؛ لاستئصال ورم سرطاني ضخم برأس البنكرياس، لمريضة ستينية عانت من أعراض حادة.
وقال د. عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات المناظير المتقدمة وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية: راجعت المريضة المستشفى إثر تناقص وزنها وفقدانها للشهية، وشعورها بآلام تمتد من البطن إلى الظهر، مع اصفرار بالعينين، فأجريت لها حزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة كالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتحاليل الدم وفحوصات علامات الأورام.
وأظهرت النتائج إصابتها بورم سرطاني ضخم في رأس البنكرياس ملاصق بشكل شديد للوريد البابي بالبطن المغذي للكبد، وبعد دراسة الحالة على ضوء نتائج الفحوصات خضعت المريضة لعملية جراحية دقيقة ومعقدة تُعرف "بإجراء ويبل"، تم فيها استئصال الورم بالكامل بعد أن تم عزله من الأوردة والأنسجة الحيوية الملاصقة له، ثم بعد ذلك تم عمل التوصيلات والتحويلات الأساسية لأعضاء البطن بعد الاستئصال.
وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح، ثم نُقلت المريضة لفترة قصيرة لم تتجاوز "12" ساعة إلى العناية المركزة، كإجراء روتيني.
وتابع قائلًا: إن المريضة بعد ذلك حولت -في حالة مستقرة- لجناح الجراحة، تحت مراقبة جهاز متقدم "RACE System" مرتبط بنظام العناية المركزة، ويتابع باستمرار الوظائف الحيوية، ويعد من التقنيات الحديثة والمهمة؛ إذ تمكن الطبيب من التأكد من حالة المريض لحظة بلحظة والاستجابة بدقة وبصورة فعالة لاحتياجاته حسب ما تستدعيه حالته.
ووصف د. الشهراني العملية بالمعقدة والدقيقة، بالنظر إلى أن الورم كان ملاصقًا للأوردة والشرايين الكبرى بالبطن؛ مضيفًا أن مثل هذه العمليات لا تجرى إلى على يد فريق طبي يتسم بالكفاءة والتمرس، وبتجهيزات متقدمة؛ لا سيما في جراحات الأورام المعقدة، ونجاح مثل هذه العمليات يمثل امتدادًا للنجاحات الطبية التي ظل المستشفى يحققها.
الجدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر الذي يُعد من أحدث وأكبر المستشفيات الخاصة في الشرق الأوسط، حقق العديد من النجاحات والإنجازات الكبيرة؛ لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها، وتوظيفه لأحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية.