مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ينهي معاناة ستينية مع ورم ضخم برأس البنكرياس

وأظهرت النتائج إصابتها بورم سرطاني ضخم في رأس البنكرياس ملاصق بشكل شديد للوريد البابي بالبطن المغذي للكبد، وبعد دراسة الحالة على ضوء نتائج الفحوصات خضعت المريضة لعملية جراحية دقيقة ومعقدة تُعرف "بإجراء ويبل"، تم فيها استئصال الورم بالكامل بعد أن تم عزله من الأوردة والأنسجة الحيوية الملاصقة له، ثم بعد ذلك تم عمل التوصيلات والتحويلات الأساسية لأعضاء البطن بعد الاستئصال.