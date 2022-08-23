"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل والحناكية والمدينة المنورة واليتمة والعيص وبدر والعلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.