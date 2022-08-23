"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وعسير وتبوك والقصيم ونجران والشرقية والرياض والباحة وجازان ومكة المكرمة .
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل والحناكية والمدينة المنورة واليتمة والعيص وبدر والعلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما ومرات والحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء والبدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقُط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقُط البَرَد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقُط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب والفطيحة وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد الباحة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقُط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.