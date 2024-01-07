"التعليم": بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا.. وهذه هي الشروط

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لمسار التخصصات الصحية الاطلاع على الشروط العامة عبر الموقع، إضافةً إلى الشروط الخاصة، وهي إنهاء مرحلة البكالوريوس بتقدير جيد جداً على الأقل، والحصول على وثيقة التخرّج الرسمية، والسجل الأكاديمي، ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص، مع توضيح التخصص في السيرة الذاتية واستمارة التقديم، إضافةً إلى استكمال الوثائق في استمارة التقديم، كالشهادة الأكاديمية والمهنية، وشهادة التصنيف المهني والسجل الأكاديمي، والتوصيات.