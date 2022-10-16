"أرامكو السعودية" تعزز صناعة الحفْر المحلية بمشروع تصنيع مشترك مع NOV

ضمن جهود أرامكو السعودية لدعم توطين قطاع تصنيع أجهزة الحفر، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتطوير القدرات المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة، ومبادرة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية (اكتفاء)، دشنت الشركة مؤخرًا، الشركة العربية لصناعة الحفارات (ARM)، التي تهدف إلى تصنيع معدات وأجهزة الحفر ومرافق لتقديم خدمات ما بعد البيع في رأس الخير، على بُعد 80 كيلومترًا شمال الجبيل.
ويهدف هذا المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة (NOV)، إلى المساهمة في توطين صناعة معدات وأجهزة الحفر، وسيكون المرفق الحديث والمتكامل قادرًا على الوصول لسعة إنتاج تصل إلى عشر منصات حفر سنويًّا لتقديم الخدمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإسهام في السعودة وتوفير منتج محلي.
داخل المجمع الصناعي
وسوف تكون الشركة العربية لصناعة الحفارات، التي تمتد مساحتها إلى 500 ألف م2، مجمعًا صناعيًّا مزودًا بجميع الإمكانات الهندسية والتدريبية وخدمات الإصلاح وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى تصميم مرن لتلبية متطلبات السوق والتقدم التقني.
ويحتوي مركز التصنيع والخدمات المتكامل على مبنى للمكاتب مكون من طابقين، ومستودع، وساحة لتخزين المواد الأولية، وورشة تصنيع، وورشة للآلات والتركيب، وأعمال الطلاء، وساحة تركيب معدات الحفر، وورشة تصليح، ومنطقة للتوسع المستقبلي.
تعزيز التوطين
ويشجع المشروع المشترك على توطين قطاع تصنيع أجهزة الحفر، وتعزيز السعودة، وتطوير القدرات المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة، ومبادرة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية (اكتفاء) التي أطلقتها أرامكو السعودية.
ومن المتوقع أن يوفر المجمع الصناعي فرص عمل محلية بشكل مباشر في تخصصات متعددة ولمستويات مختلفة من الخبرات؛ وذلك كجزء من دعمه للسعودة.. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن مركز تدريب على مستوى عالمي تم تجهيزه باستخدام أحدث المعدات، وأجهزة المحاكاة الحديثة لتوفير التدريب اللازم.
قدرة تشغيل عالية
وتستغرق الحفارة الواحدة ما يقارب 15 شهرًا للصنع، وهي ذات قدرة تشغيلية تصل إلى 3000 حصان، وقوة تعليق وسحب تصل إلى مليون رطل، وعزم دوران يصل إلى 75.000 رطل/ قدم، كما أن لديها القدرة على الوصول إلى عمق عمودي يتخطى 21 ألف قدم، ويستوعب قرابة 725 ألف لتر من سوائل الحفر، ويستغرق معدل 21 يومًا لتفكيكه كاملًا ونقله وتركيبه في منطقة الحفر؛ في حين يحتاج إلى 10 موظفين على الأقل لشؤون نقله من مكان إلى آخر، يشملون: مشغلي الرافعات والرافعات الشوكية، ومختصي الأحمال الثقيلة. ويقدر عدد الموظفين اللازمين لتشغيل المنصة بحوالى 70 رجلًا على الأقل.
الذكاء الاصطناعي في صناعة أجهزة الحفر
وتقوم أحدث أنظمة التحكم والسيطرة وتحليل البيانات بتشغيل المعدات في جهاز الحفر، وهي: نظام تحكم رئيسي متكامل عالي التوفير لإدارة معدات جهاز الحفر والتحكم فيها، ومراقبتها في العمليات المستقلة، والتأكد من تجانسها.
وتم تصميم النظام للسماح للمشغلين بالتركيز على عمليات الحفر، وبناء ومد أنابيب الحفر من خلال توفير مركز قيادة أرضي يتسم بالكفاءة والسهولة، ومنصة رقمية لأتمتة العمليات التي تتكامل بسلاسة مع نظام التحكم الرئيس، وآخر التحديثات في واجهة المستخدم الرسومية، وخادم التطبيقات.