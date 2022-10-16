"أرامكو السعودية" تعزز صناعة الحفْر المحلية بمشروع تصنيع مشترك مع NOV

قدرة تشغيل عالية

وتستغرق الحفارة الواحدة ما يقارب 15 شهرًا للصنع، وهي ذات قدرة تشغيلية تصل إلى 3000 حصان، وقوة تعليق وسحب تصل إلى مليون رطل، وعزم دوران يصل إلى 75.000 رطل/ قدم، كما أن لديها القدرة على الوصول إلى عمق عمودي يتخطى 21 ألف قدم، ويستوعب قرابة 725 ألف لتر من سوائل الحفر، ويستغرق معدل 21 يومًا لتفكيكه كاملًا ونقله وتركيبه في منطقة الحفر؛ في حين يحتاج إلى 10 موظفين على الأقل لشؤون نقله من مكان إلى آخر، يشملون: مشغلي الرافعات والرافعات الشوكية، ومختصي الأحمال الثقيلة. ويقدر عدد الموظفين اللازمين لتشغيل المنصة بحوالى 70 رجلًا على الأقل.