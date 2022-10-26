الأكبر عالمياً.. تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني خلال مزاد مبادرة السوق الطوعية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، خلال حفل نتائج المشاركين في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار خلال دورته السادسة بالعاصمة الرياض نجاح تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي أقيم في اليوم الأول من أعمال المؤتمر.