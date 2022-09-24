بالصور.. "إثراء" يحتفي باليوم الوطني السعودي بكرنفالات موسيقية أبهرت 90 ألف زائر

احتفل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) باليوم الوطني السعودي الـ92 على مدار الأيام الأربعة الماضية، وذلك من خلال أكثر من 15 فعالية متنوعة، وبكرنفالات موسيقية، عبَّرت عن الانتماء والفخر بالوطن، واحتفت بكنوزه الثقافية، منها الحفل الجماهيري "نغني للوطن"؛ إذ كان الحضور فيه هو الفنان، وكذلك تجربة القهوة السعودية، و"مسيرة التناغم" التي تعكس صورًا فنية من مختلف مناطق السعودية مصحوبة بمجموعة من المعزوفات العسكرية الخاصة بالجيش السعودي، إضافة إلى برامج أخرى منوعة، ناسبت الفئات العمرية كافة.