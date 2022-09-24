بالصور.. "إثراء" يحتفي باليوم الوطني السعودي بكرنفالات موسيقية أبهرت 90 ألف زائر

احتفل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) باليوم الوطني السعودي الـ92 على مدار الأيام الأربعة الماضية، وذلك من خلال أكثر من 15 فعالية متنوعة، وبكرنفالات موسيقية، عبَّرت عن الانتماء والفخر بالوطن، واحتفت بكنوزه الثقافية، منها الحفل الجماهيري "نغني للوطن"؛ إذ كان الحضور فيه هو الفنان، وكذلك تجربة القهوة السعودية، و"مسيرة التناغم" التي تعكس صورًا فنية من مختلف مناطق السعودية مصحوبة بمجموعة من المعزوفات العسكرية الخاصة بالجيش السعودي، إضافة إلى برامج أخرى منوعة، ناسبت الفئات العمرية كافة.
وقدم "إثراء" فعالية "لحظة اليوم الوطني"، إلى جانب مشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية، وموكب للخيالة في اليوم ذاته ضمن مسيرة حية.. وتُجسِّد الفعاليات الهوية الوطنية بطابع الأصالة وعمق المعنى؛ لتغدو إرثًا وطنيًّا في نفوس الأجيال.
كما كان عشاق الألحان الفلكلورية على موعد مع العرضة السعودية وسامري عنيزة وفن البستة، إلى جانب فرق موسيقية أخرى، تردد الأهازيج التراثية.
وكان "إثراء" قد أصدر أغنية لليوم الوطني الـ92 بعنوان "نغني للوطن"، قدَّمها أربعة فنانين سعوديين، وجمعت ألوانا فلكلورية من مختلف مناطق السعودية؛ لترسم لوحة فنية، تكاملت لحنًا وكلمة ومغنى. ومما يبدو لافتًا أن الأغنية التي أطلقها المركز خصيصًا لهذه المناسبة الوطنية أبرزت الكنوز الثقافية التي تحتضنها جغرافية الوطن، من شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها.