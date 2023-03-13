"الصناعة" و"منشآت" تتفقان على إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال

وأضاف أن الاتفاقية ستتيح للطرفين التعاون في مجالات: إشراك الهيئة فيما تقوم به الوزارة من مشاريع إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الأطراف في القطاعات المستهدفة، والتعاون والتنسيق المشترك في مشروع دراسة وتنفيذ الحاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية والتعدينية بحسب الاختصاص النظامي لك طرف، بما يضمن توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن، وتبادل الخبرات والمعلومات والتقارير والدراسات التي تخص بيئة ريادة الأعمال للقطاعات المستهدفة محل الاتفاقية، بحسب اللوائح والسياسات المتبعة لدى الطرفين، وبما يضمن توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن.