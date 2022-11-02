انطلاق فعاليات "احتفال نور الرياض 2022" في نسخته الثانية

وبتضمن "احتفال نور الرياض 2022" عروضًا وأعمالاً إبداعية فنية مختلفة في40 موقعًا تتوزع في مختلف أرجاء المدينة، حيث يشتمل على 190 عملاً فنيًا متنوّعًا من وسائل الضوء الإبداعي والمجسمات الضوئية، من بينها 90 عملاً يتم عرضها لأول مرة في الاحتفالية، من أبرزها عمل الفنان الأمريكي مارك بريكمان الذي يحمل عنوان "ترتيب الفوضى: الفوضى المرتبة" ويستخدم أكثر من (2000 طائرة درون)، والذي أقيم في متنزه الملك عبدالله بالملز، وكذلك عمل الفنان الفرنسي يان كيرسالي الذي يحمل عنوان "نبض من النور" يشتمل على عرض ليلي بأضواء الليزر ينطلق من أسطح ثلاثة أبراج في المدينة، لتتقاطع مع بعضها في مساء المدينة وترسم جسرًا من الأضواء الساطعة يربط بين برج المملكة، وبرج الفيصلية، وبرج المجدول، ويمكن رؤيتها من مواقع مختلفة في المدينة، إلى جانب أعمال الفنانين: أليتسيا كوادي، وسابين مارسيليس، ودانيال بورن، ودوغلاس غوردن، وأكثر من 130 فنانًا من المملكة ومختلف دول العالم.