"هلال الطائف" ينهي استعداداته للأمطار التي تشهدها المحافظة والمحافظات المجاورة

وكانت قد شهدت "الطائف" اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بكميات من البرَد، في حين تأهبت الجهات المعنية بما فيها الهلال الأحمر واستعدت لمواجهة ما قد ينجم - لا سمح الله - من وراء تلك الحالة المطرية.