"هلال الطائف" ينهي استعداداته للأمطار التي تشهدها المحافظة والمحافظات المجاورة

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف استعداداتها وفق ما ورد إليها من تنبيهات برفع الجاهزية استعدادًا للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة والمحافظات المجاورة والمراكز خلال هذه الأيام، وتستمر حتى الخميس.
وأوضح عبدالله الحارثي مدير مكتب الهيئة بالطائف أنه تم تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات وتطبيق الخطة المعدة في هذا الشأن ورفع الجاهزية القصوى.
وأضاف أن الهيئة مستعدة من خلال 24 مركزًا إسعافيًا تشتمل على فرق إسعافية مخصصة للتعامل مع جميع الحالات الطارئة عبر آليات حديثة مجهزة بأحدث الأجهزة والتي تُسهم في الحفاظ على أرواح الناس.
ونوّهت الهيئة في بيان لها ورد "سبق" باتباع إرشادات السلامة واتباع التحذيرات التي يطلقها الدفاع المدني وفي حال وجود حالة طوارئ الاتصال المباشر على الرقم ٩٩٧ أو من خلال طلب الخدمة عبر الأجهزة الذكية من خلال تطبيق أسعفني وتطبيق توكلنا مع تمنياتها بالسلامة للجميع.
وكانت قد شهدت "الطائف" اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بكميات من البرَد، في حين تأهبت الجهات المعنية بما فيها الهلال الأحمر واستعدت لمواجهة ما قد ينجم - لا سمح الله - من وراء تلك الحالة المطرية.