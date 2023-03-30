الضمان الصحي: مركز التواصل يسجل أكثر من 1.6 مليون عملية خلال 2022

كما أن الطلبات المنفذة على قنوات مركز التواصل في مجلس الضمان الصحي، التي شملت إلى جانب المكالمات المستلمة والصادرة وطلبات مركز التواصل، كل من طلبات نظام خدمة العملاء CRM بواقع 147,792 طلب وتطبيق الهاتف الذكي الذي تلقى 17,159 طلباً والبريد الإلكتروني (42,487 طلب)، إضافة إلى 40,359 طلباً تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.