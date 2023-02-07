"النيابة العامة": في حال عدم الاتفاق أو قيام أفراد الأسرة بإعالة كبير السن تتولى المحكمة تحديد العائل

وبيّنت النيابة العامة أن إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإذن تعذّر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور.