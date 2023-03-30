الطائف.. إزالة 98432 م3 من مخلّفات البناء والترميم بالأراضي الفضاء

وتواصلت جهود فرق العمل الميدانية ضمن الخطة الوطنية في المسار التنفيذي للمعالجات الفورية لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة؛ ومنها الوقوف على تسوير المباني تحت الإنشاء، ومعالجة المخلفات الصلبة، وإزالة الحواجز الخرسانية من المواقع التي تم انتهاء العمل بها؛ تسهيلًا لانسيابية حركة المشاة والمركبات ومنع التشوه البصري، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة، وإصلاح حفر الشوارع، ودهان بردورات الأرصفة، وإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة، وتأهيل الحدائق والمنتزهات العامة، ومعالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء، وإزالة المخيمات العشوائية والمظلات والهناجر المخالفة، وطمس الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإصلاح اللوحات الإرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، ومعالجة وضع البسطات الثابتة والمتنقلة.