"البيئة" توقع عقدًا لإعداد كود سعودي لمصادر واستخدامات المياه في المملكة

وأوضحت الوزارة، أن الوثيقة ترتبط بنظام المياه؛ لكونها تجمع وتفصل جميع الأحكام المتعلقة به من مواد ولوائح واشتراطات وضوابط وآليات وإجراءات العمل المتعلقة بأهداف النظام، حيث يهدف النظام إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية احتياجاته.