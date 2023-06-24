وصول 548 حاجًّا وحاجّة من أسر الشهداء والمصابين الفلسطينيين ضمن برنامج "ضيوف الملك"

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج؛ 548 حاجًّا وحاجة يمثّلون الدفعة الثانية والثالثة من حجاج أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين لمقرّ استضافتهم بمكة المكرمة، الذين صدرت لهم الموافقة باستضافتهم هذا العام ضمن البرنامج.