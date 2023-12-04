صدمة مهددة للحياة.. "سعود الطبية" تنقذ عشرينيًّا من آثار عملية تحويل مسار بالخارج

وأكد "العنزي" أنه بعد علاج مكثف ومتابعة دقيقة لمدة تقارب 70 يومًا غادر المريض المدينة وهو بصحة جيدة ولله الحمد، وتتم متابعته حاليًا في العيادات الخارجية؛ منوهًا بأن عمليات البدانة بوصفها عمليات انتقائية يمكن أن تسير بنجاح وبأقل قدر من المضاعفات إذا أجريت في مراكز متخصصة ومعتمدة، وهذه المراكز -ولله الحمد- متوفرة حاليًا في مختلف مناطق المملكة، ولكن يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مهددة للحياة إذا تم التهاون بشأنها أو تم إجراؤها في مراكز غير معدة لهذا النوع المتقدم من الجراحات التخصصية.