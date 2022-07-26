ومضات توثيقية .. "الدارة" تسرد قصة الخطباء بالحرمين الشريفين

في ومضات توثيقية لوظيفة الخطباء بالحرمين الشريفين، وتحت عنوان "وظائف الحرمين التاريخية" سردت دارة الملك عبدالعزيز أبرز المعلومات عن العاملين بمهنة الخطابة.
وقالت الدارة، كان الخلفاء في القرون الأولى يخطبون في الحرمين الشريفين قياماً على أرجلهم حتى تولى معاوية بن سفيان -رضي الله عنه- الخلافة.
وأفادت الدارة بأن الخطباء بالحرمين هم الذين يلقون الخطبة أيام الجمعة والعيدين، حيث كان الخلفاء يخطبون في يوم الجمعة على أرجلهم قياماً في وجه الكعبة وفي الحجر.
ولفتت على حسابها بتويتر إلى أن أول من خطب على منبر في المسجد الحرام هو الخليفة معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه، وكان منبرا صغيراً على ثلاث درجات.
وتابعت، في الوقت الحالي هناك منبران من الرخام عاليي الجودة ومنبر المسجد الحرام مكيّف وينقل ويرفع بالطريقة الكهربائية.