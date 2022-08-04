تكليف 4800 مدير ووكيل متميز لمدارس تعليم الرياض الحكومية

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض رئيس لجنة الإدارة المدرسية الدكتور حسن بن محسن خرمي تمديد التكليف وحركة الإدارة المدرسية للبنين والبنات والتكليف الجديد لنحو 4800 مدير ووكيل للمدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 1444 هـ وفق الضوابط المحددة وما ورد من مرئيات إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات ومكاتب التعليم بالإدارة مع مراعاة المصلحة التعليمية.
وفي التفاصيل، راعت التجديدات وحركة التدوير والتكليف، حاجة الميدان إلى التجديد تحقيقًا للتطلعات نحو الارتقاء بأداء رسالة المدرسة السامية، وذلك لمن أمضى أكثر من ست سنوات أو أكثر على مستوى مدارس البنين والبنات، ومناقشة لجان الإدارة المدرسية بمكاتب التعليم للاستمرار من خلال العمل المستمر مع مديري المدارس في رفع الأداء وتفاعل المدارس العالي مع مشروعات التطوير المعتمدة وزاريًا والتميز في إيجاد بيئة تعليمية محفزة في الفترة الماضية وبشكل مستمر ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.
واستهدفت الحركة تحسين نواتج التعلم ونتائج الاختبارات الدولية المحاكية في PISA و PIRLZ و TIMSS وما تم تحقيقه من نتائج في منافسات التميز الوطنية والدولية والنسب التي تحصدها المدارس من خلال تفعيل منصة مدرستي والانضباط المدرسي واختبارات القدرات والتحصيلي.
وشمل القرار تجديد 1532 مديرًا 2424 ووكيلاً بمدارس البنين والبنات ورياض الأطفال ونقل خبرات وتميز لـ 518 مديرًا ووكيلاً للاستفادة منها في مدارس أخرى للبنين والبنات كما شمل القرار انتهاء فترة التكليف لأكثر من 250 مديرًا ومديرة، حيث قدمت لهم الإدارة العامة للتعليم الشكر على ما قدموه من جهود أثناء فترة عملهم في إدارة المدارس.
وبلغ عدد الممكنين الجدد من مديري ومديرات ووكلاء ووكيلات للمدارس ومن تم تدويرهم نحو 803 وتجاوزت نسبة التمكين والتدوير نحو 17%.
ويبدأ جميع المكلفين استكمال إجراءات إخلاء الطرف والمباشرة من خلال نظام فارس قبل نهاية دوام يوم الاثنين 24 من المحرم، وفي حالة نقل مدير المدرسة فيتم استلام عهدة المدرسة مؤقتًا لوكيل أو وكيلة المدرسة للشؤون التعليمية، كما أن على مدير المدرسة نقل عهدتها بما في ذلك ملفات ونتائج الطلاب إلى مدير أو مديرة المدرسة المكلف على ألا يتجاوز نقل العهدة الأسبوع الأول من عودة الهيئتين التعليمية والإدارية وتمنت لهم إدارة التعليم التوفيق والسداد.