تكليف 4800 مدير ووكيل متميز لمدارس تعليم الرياض الحكومية

ويبدأ جميع المكلفين استكمال إجراءات إخلاء الطرف والمباشرة من خلال نظام فارس قبل نهاية دوام يوم الاثنين 24 من المحرم، وفي حالة نقل مدير المدرسة فيتم استلام عهدة المدرسة مؤقتًا لوكيل أو وكيلة المدرسة للشؤون التعليمية، كما أن على مدير المدرسة نقل عهدتها بما في ذلك ملفات ونتائج الطلاب إلى مدير أو مديرة المدرسة المكلف على ألا يتجاوز نقل العهدة الأسبوع الأول من عودة الهيئتين التعليمية والإدارية وتمنت لهم إدارة التعليم التوفيق والسداد.