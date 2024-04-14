"المساحة الجيولوجية" تسلط الضوء على روعة سلسلة جبال "أجا وسلمى"

سلطت هيئة المساحة الجيولوجية، الضوء على سلسلة جبال أجا وسلمى، موضحة أنها تعد من السلاسل الجبلية الهامة في منطقة حائل وشمال المملكة.
وقالت في "إنفوجرافيك"، على منصة "إكس": تعتبر تلك السلسلة من أهم المعالم الجيولوجية والوجهات السياحية بالمملكة العربية السعودية.
وأضافت أن سلسلة جبال أجا تقع في الجهة الشمالية الغربية من منطقة حائل، بينما تقع سلسلة جبال سلمى في الجهة الشرقية الجنوبية، وتمتد على مسافة تقدر بحوالي 250 كيلو مترًا، وتتألف السلسلة من مجموعة من الجبال والوديان والمرتفعات التي تعطيها مظهرًا فريدًا وجذابًا.
وتمتد سلسلة جبال أجا من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي، بما يقارب 100 كم طولاً، وبين 25 و35 كم عرضًا.
وكذلك تتخللها شعاب كثيرة وأشجار النخيل وبعض القرى الصغيرة، وتتميز بقمم شامخة يصل ارتفاع بعضها إلى 1359 مترًا.
وتبعد جبال سلمى عن مدينة حائل بنحو 60 كم، وتمتد من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي مسافة 60 كم بعرض نحو 13 كم. وتبلغ أعلى قمة فيه حوالي 1200 مترًا عن سطح البحر.
وتتألف سلاسل جبال أجا وسلمى من صخور جرانيتية تكتسي باللون الأرجواني، وتحيط بهما رمال النفود الكبير من الشمال والغرب، يتخللها العديد من الأودية الغنية بمصادر المياه العذبة. كما تتميز سفوحها وشعابها بكثافة غطائها النباتي.