"المساحة الجيولوجية" تسلط الضوء على روعة سلسلة جبال "أجا وسلمى"

وأضافت أن سلسلة جبال أجا تقع في الجهة الشمالية الغربية من منطقة حائل، بينما تقع سلسلة جبال سلمى في الجهة الشرقية الجنوبية، وتمتد على مسافة تقدر بحوالي 250 كيلو مترًا، وتتألف السلسلة من مجموعة من الجبال والوديان والمرتفعات التي تعطيها مظهرًا فريدًا وجذابًا.