الصندوق العقاري يودع 891 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر 2022

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم نوفمبر البالغ 891 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ مبينًا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر نوفمبر 2022م، بلغ نحو 42.6 مليار ريال.