إدارة النصر تقرّر بيع عقود اللاعبين المعارين.. وتؤجّل قرارها بشأن "مادو ومختار علي"

يذكر أن إدارة نادي النصر قد أعارت نحو ثمانية لاعبين، يتقدّمهم الثنائي الإيفواري: جيسلان كونان المعار إلى الفيحاء، وسيكو فوفانا الذي انتقل إلى الاتفاق، إضافة إلى منصور الشمري، وحمد المنصور، وفهد الزبيدي، وأمين بخاري، وماجد قشيش، وآسر هوساوي.