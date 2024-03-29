إدارة النصر تقرّر بيع عقود اللاعبين المعارين.. وتؤجّل قرارها بشأن "مادو ومختار علي"

حسمت إدارةُ النصر ملفَّ لاعبي الفريق الكروي الأول المعارين حاليًّا في عدة أندية في دوريي روشن ويلو "لأندية الدرجة الأولى" خلال الموسم الكروي 2023/ 2024.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية": قرّر البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق، منحَ إدارة الكرة الضوءَ الأخضر من أجل بيع عقود اللاعبين المعارين حاليًّا.
وكشفت أن المدرب البرتغالي فضّل التريُّث في قرار بيع عقدَي الثنائي: "عبد الله مادو" المعار حاليًّا إلى الاتفاق، و"مختار علي" لاعب الوسط المنتدب إلى الفتح.
يذكر أن إدارة نادي النصر قد أعارت نحو ثمانية لاعبين، يتقدّمهم الثنائي الإيفواري: جيسلان كونان المعار إلى الفيحاء، وسيكو فوفانا الذي انتقل إلى الاتفاق، إضافة إلى منصور الشمري، وحمد المنصور، وفهد الزبيدي، وأمين بخاري، وماجد قشيش، وآسر هوساوي.