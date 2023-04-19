"أمانة جدة" تتفاعل مع خبر "سبق" وتؤكد: تم الانتهاء من تصميم الشارع.. وجارٍ استكمال الميزانية

وكان مواطن قد كشف عن المعاناة التي يعانيها سكان حي الحمدانية شمال شرق محافظة جدة؛ بسبب شارع تم تعديله من قِبل أمانة جدة لصالح مجرى السيل، لكنه بقي دون أرصفة أو تنظيم حتى أصبح قائدو المركبات يعكسون الاتجاه بشكل يومي؛ ما تسبَّب في وقوع حوادث عدة.