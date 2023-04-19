"أمانة جدة" تتفاعل مع خبر "سبق" وتؤكد: تم الانتهاء من تصميم الشارع.. وجارٍ استكمال الميزانية

كشفت أمانة محافظة جدة عن ملابسات ما ورد في خبر "سبق" بعنوان "مواطن من حمدانية جدة يناشد الحقيل بسبب شارع.. والتجاوب في دقائق"، وقالت في ردها على الخبر المنشور: إن الشارع المشار إليه تم الانتهاء من تصميمه، وعليه محضر لجنة مرورية.
وأوضح المدير العام للإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي أن هذا الشارع مدرج ضمن مشروع تحت الترسية لمعالجة التقاطعات المرورية، مبينة أنه جارٍ استكمال إجراءات ارتباط الميزانية مع الوزارة.
وكان مواطن قد كشف عن المعاناة التي يعانيها سكان حي الحمدانية شمال شرق محافظة جدة؛ بسبب شارع تم تعديله من قِبل أمانة جدة لصالح مجرى السيل، لكنه بقي دون أرصفة أو تنظيم حتى أصبح قائدو المركبات يعكسون الاتجاه بشكل يومي؛ ما تسبَّب في وقوع حوادث عدة.
وقال المواطن إنه تواصل مع مرور جدة، وحضر أحد المختصين إلى الموقع، واتضح أنه يجب على الأمانة تعديل الشارع ورصفه، وخلال دقائق من مراسلة الوزير ماجد الحقيل تواصل معه مختص من مكتب الوزير، ووعد بإنهاء المشكلة.