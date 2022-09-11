"الجضعي" يستعرض جهود "الغذاء والدواء" أمام الوكالة الأوروبية للأدوية

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مؤخرًا، الرئيس التنفيذي للوكالة الأوروبية للأدوية الدكتورة ايمير كوك.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من "الغذاء والدواء" لمقر الوكالة في مدينة أمستردام بمملكة هولندا؛ لبحث ومناقشة موضوعات عدة تتعلق بالرقابة على الأدوية لضمان فعاليتها وسلامتها.
وجرى خلال اللقاء استعراض الأدوار التي قامت بها "الهيئة" خلال فترة جائحة كوفيد-19 للتأكد من فعالية الأدوية، كما جرى استعراض التجربة الأوروبية في الرقابة باستخدام قواعد البيانات الكبيرة "big data"، وإمكانية استفادة الوكالة الأوروبية من معلومات الأدوية باللغة العربية الموجودة لدى "الهيئة".
وأكد الدكتور الجضعي على أهمية التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الجهتين؛ لضمان سلامة الأدوية وفعاليتها، وأهمية استمرار التواصل بين الفرق الفنية لـ"الغذاء والدواء" والوكالة الأوروبية للأدوية، وبحث فرص التعلم المشترك بين الجهتين؛ لما في ذلك من أثر إيجابي على سلامة الأدوية وضمان جودتها.
يذكر أن الوكالة الأوروبية للأدوية The European Medicines Agency (EMA) تأسست عام 1995م، وهي وكالة لامركزية تابعة للاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن التقييم العلمي والإشراف ومراقبة سلامة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، ويبلغ أعضاؤها 27 عضوًا، وتتمثل مهمة الوكالة في تعزيز التميز العلمي في تقييم الأدوية والإشراف عليها لصالح الصحة العامة وصحة الحيوان في الاتحاد الأوروبي.