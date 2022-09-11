"الجضعي" يستعرض جهود "الغذاء والدواء" أمام الوكالة الأوروبية للأدوية

يذكر أن الوكالة الأوروبية للأدوية The European Medicines Agency (EMA) تأسست عام 1995م، وهي وكالة لامركزية تابعة للاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن التقييم العلمي والإشراف ومراقبة سلامة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، ويبلغ أعضاؤها 27 عضوًا، وتتمثل مهمة الوكالة في تعزيز التميز العلمي في تقييم الأدوية والإشراف عليها لصالح الصحة العامة وصحة الحيوان في الاتحاد الأوروبي.