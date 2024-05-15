"إغاثي الملك سلمان" يكرّم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

كرّم مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره في الرياض، اليوم، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعددًا من الجمعيات الأهلية المحلية المنفذة لمشاريعه الإنسانية والخيرية في الخارج لعام 2023م.
وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على أن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة كيانًا معطاءً يمثل وطنًا شامخًا هو المملكة العربية السعودية، وأنْ يحمل رسالة تعكس تعاليم ديننا الحنيف الذي يحثّنا على إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج بعيدًا عن أي دوافع، ولكون المركز هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات، والمساعدات الإنسانية الموجهة للخارجِ، مشيرًا إلى أن المركز عمل على تمكين الجمعيات والمؤسسات السعودية غير الربحية لتنفيذ المشاريعِ الإنسانية في الخارجِ وفق آليات المركز، وبحوكمة ومنهجية تطبق أعلى المعايير لنقل الصورة المشرفة عن المملكة.
وأضاف: أنّ الجمعيات المحلية بذلت جهدًا كبيرًا تشكر عليه؛ حيث نفذت العديد من المشروعات والبرامجِ الإغاثية والإنسانية وفي قطاعات متعددة استفادت منها العديد من الدول، كما يثمّن مركز الملك سلمان للإغاثة الشراكة مع المركز الوطني لتنمية القطاعِ غير الربحي؛ لمساهمته الملموسة في تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل مع المركز فيما يتعلّق بعمل الجمعيات السعودية في الخارج.
وفي نهاية الحفل سلّم الدكتور عبدالله الربيعة شهادات شكر وتقدير لكل من: نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس عبدالمحسن التركي، ومعالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى "عناية" الدكتور عبدالرحمن السويلم، ورئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية الدكتور عبدالله المطرفي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية للأطفال "فلذات" الدكتور جميل العطا، ورئيس مجلس إدارة جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي الدكتور محمد المشعلي، والمدير التنفيذي لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" الدكتور عبدالله الدغيثر، والمدير العام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" محمد المحارب.