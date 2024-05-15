"إغاثي الملك سلمان" يكرّم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على أن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة كيانًا معطاءً يمثل وطنًا شامخًا هو المملكة العربية السعودية، وأنْ يحمل رسالة تعكس تعاليم ديننا الحنيف الذي يحثّنا على إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج بعيدًا عن أي دوافع، ولكون المركز هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات، والمساعدات الإنسانية الموجهة للخارجِ، مشيرًا إلى أن المركز عمل على تمكين الجمعيات والمؤسسات السعودية غير الربحية لتنفيذ المشاريعِ الإنسانية في الخارجِ وفق آليات المركز، وبحوكمة ومنهجية تطبق أعلى المعايير لنقل الصورة المشرفة عن المملكة.