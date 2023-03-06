"شؤون الحرمين" تخصّص 130 معلماً ومعلمة للقرآن الكريم داخل المسجد الحرام

خصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، عدداً من الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من (130) معلماً ومعلمة؛ وذلك ضمن برامجها الموجهة لقاصدي بيت الله الحرام، حرصاً منها على تعليم كتاب الله تعالى وتفسيره وتجويده، فيما تهتم مقرأة الحرمين الشريفين بتعليم القرآن الكريم باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم "عن بُعد" ليستفيد منها ملايين المسلمين من بقاع الأرض كافة، إضافة إلى تخصيص عدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، كما تمّ إيداع (التفسير الميسّر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير) حيث وزّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.