"هيئة تطوير محمية الملك سلمان" تنظم لقاء "رواد المحمية" للتعريف بالفرص الاستثمارية

نظّمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، لقاء "رواد المحمية"؛ بهدف التعريف بالفرص الريادية لشباب وشابات من المجتمع المحلي داخل حدود المحمية، والتعريف بالفرص الاستثمارية لقطاع الأعمال والجهات التمويلية الداعمة.
وتَضَمن اللقاء جلسة حوارية شارك فيها بنك التنمية الاجتماعي، وصندوق التنمية السياحي، استعرض ممثلو الجهات فيها سبل دعم رواد الأعمال والمشروعات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة، وتناسب الفرص مع المحمية؛ فيما استعرضت المحمية عبر متحدثين من رواد الأعمال تجاربهما في أعمالهما التجارية التي نمت من أفكار بسيطة وتَحَولت إلى مشروعات تُسَوق منتجاتها على مستوى المملكة والخليج العربي.
وكان ضمن ثنايا رواد المحمية؛ فقرة لرائدة الأعمال نورة الفندي من القريات حول حكاية الشغف مع الخياطة في سن مبكرة، واقتناءها أول ماكينة خياطة في المرحلة المتوسطة بدعم عائلتها، والتي بدأت عبرها إنتاج بعض القطع المحاكة يدويًّا؛ حيث انطلقت الفندي من الأعمال الخاصة بالمشغولات اليدوية مثل شنط المكياج وحقائب العبايات، وصولًا إلى تطوير مهاراتها ومنتجاتها لتكون العلامة التجارية الأبرز في منطقة الجوف في الخياطة والمشغولات اليدوية.
وعن قصة النجاح في منتجات زيت الزيتون، روى رائد الأعمال سلطان الجهني قصة تحقيقه 12 جائزة في جودة زيت الزيتون على مستوى العالم خلال الأعوام 2022 و2023م ومنها جائزة أفضل زيت زيتون بمنطقة الجوف، وانعكاس اهتمام والده الراحل بتعليمهم الزراعة منذ الصغر في مزرعتهم الخاصة، والتي استثمروا في منتجاتها لإنتاج صناعات تحويلية في العسل والزيتون، وصلت إلى 11 منتجًا تحويليًّا وتسويق 7 آلاف عبوة من أحد المنتجات التي تمزج بين العسل واللوز والسمح والزيتون.
وتناول المنتج الزراعي "فراس الجابر" نجاحاته في التمور ومن أشهرها "حلوة الجوف"؛ حيث بدأ في الاستحواذ على مزارع داخل منطقة الجوف لرفع إنتاج التمور وتصدير منتجاتها إلى المناطق المجاورة، وتجاوز التحديات في إنتاج "حلوة الجوف" عبر ابتكار عبوات تتناسب مع طبيعة هذا الصنف من التمور، والذي يحرص على إنتاجه بطريقة "الكنز"، وهو التخزين بطريقة تساعد في إنتاج الدبس مع التمر.. كما روى الجابر استفادته من متبقيات صناعة التمور بتحويلها إلى خط إنتاج دبس طبيعي بالكامل غير مطبوخ يتم إنتاجه عبر مكابس داخل مزرعته، ليساهم بذلك في إنتاج بديل للسكر الصناعي واستخدام المنتج في الحلويات وغيرها.
وشهد لقاء محمية الملك سلمان الملكية "رواد المحميات" حضور عدد كبير من المهتمين في مجالات البيئة والروابط البيئية والكشافة ومنسوبي القطاعات الحكومية.