"هيئة تطوير محمية الملك سلمان" تنظم لقاء "رواد المحمية" للتعريف بالفرص الاستثمارية

وتناول المنتج الزراعي "فراس الجابر" نجاحاته في التمور ومن أشهرها "حلوة الجوف"؛ حيث بدأ في الاستحواذ على مزارع داخل منطقة الجوف لرفع إنتاج التمور وتصدير منتجاتها إلى المناطق المجاورة، وتجاوز التحديات في إنتاج "حلوة الجوف" عبر ابتكار عبوات تتناسب مع طبيعة هذا الصنف من التمور، والذي يحرص على إنتاجه بطريقة "الكنز"، وهو التخزين بطريقة تساعد في إنتاج الدبس مع التمر.. كما روى الجابر استفادته من متبقيات صناعة التمور بتحويلها إلى خط إنتاج دبس طبيعي بالكامل غير مطبوخ يتم إنتاجه عبر مكابس داخل مزرعته، ليساهم بذلك في إنتاج بديل للسكر الصناعي واستخدام المنتج في الحلويات وغيرها.