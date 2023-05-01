تراجع وفرص وعواصف وبَرَد.. "أمطار أيام مايو الأولى" في توقعات محدثة

يُشير آخر التحديثات الجوية، إلى توقعات بتراجع رقعة الأمطار الرعدية في المملكة خلال الأيام المقبلة، بحيث تقتصر على أجزاء من جنوب غرب المملكة، بمشيئة الله.
يُتوقع أن يستمر تدفق التيارات الرطبة لجنوب غرب المملكة خلال الأيام المقبلة، بحيث تتجدّد فرص تكاثر السحب الرُكامية على مرتفعات شرق جازان وعسير، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من المنطقة.
وتكون هذه الأمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البَرَد؛ ما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق، كما يحتمل أن تمتد السُحب الرُكامية الممطرة إلى الأجزاء الغربية من منطقة نجران في بعض الأيام، وفق موقع "طقس العرب".
أما في بقية مناطق المملكة، فيُتوقع أن يبقى الطقس مُستقراً عدا أجزاء محدودة إجمالاً من جنوب منطقة الرياض إدارياً وجنوب المنطقة الشرقية التي قد تشهد أمطاراً رعدية في نطاقات ضيقة.