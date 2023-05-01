تراجع وفرص وعواصف وبَرَد.. "أمطار أيام مايو الأولى" في توقعات محدثة

وتكون هذه الأمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البَرَد؛ ما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق، كما يحتمل أن تمتد السُحب الرُكامية الممطرة إلى الأجزاء الغربية من منطقة نجران في بعض الأيام، وفق موقع "طقس العرب".