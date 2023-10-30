34 مئوية.. جدة وينبع تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة وينبع أعلى درجة حرارة لليوم 34 مئوية فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية.