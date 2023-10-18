وزير الخارجية يؤكد موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية جليل عباس جيلاني، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.