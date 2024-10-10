"الحقيل" يطلع على بوليفارد سكاكا ضمن زيارته إلى منطقة الجوف

قام وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، بجولة تفقدية لمشروع بوليفارد سكاكا، الذي يُعد وجهة مميزة للتسوق والترفيه، وذلك خلال زيارته إلى منطقة الجوف. رافقه في الجولة أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وعدد من المسؤولين.
تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الإنجاز وتطوير الأداء في القطاع البلدي، كما تأتي امتدادًا لجهود الوزير في تشجيع الاستثمار في القطاع البلدي. وتسعى الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى دعم المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز مسيرة التنمية وتطوير الخدمات في المنطقة.