مشروع قرار لآلية تحقيق مستقلة في الانتهاكات الإنسانية باليمن

وعن الوضع الحالي في ظل الهدنة الأممية لفت الفريق اليمني إلى أن الهدنة لم تحقق لليمنيين أي شيء؛ فالخروقات الحوثية مستمرة، وبلغت أكثر من 13 ألف انتهاك، وتعز وحدها قُتل فيها 42 مدنيًّا منذ بدء الهدنة في إبريل 2022م، إضافة إلى 176 جريحًا؛ ما يثير التساؤلات عن دور المجتمع الدولي والولايات المتحدة في مراقبة الهدنة، وتجنيب المواطنين المزيد من القتل.