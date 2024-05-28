"الأرصاد" يُنبِّه جميع مناطق السعودية: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة والعاصمة المقدسة والكامل وخليص والجموم وبحرة ورابغ والشعيبة والليث. وتشهد أمطارًا خفيفة على تربة ورنية والخرمة والمويه والطائف وأضم، وأمطارًا متوسطة على العرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.