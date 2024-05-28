"الأرصاد" يُنبِّه جميع مناطق السعودية: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، التي شملت جميع مناطق السعودية.
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة والعاصمة المقدسة والكامل وخليص والجموم وبحرة ورابغ والشعيبة والليث. وتشهد أمطارًا خفيفة على تربة ورنية والخرمة والمويه والطائف وأضم، وأمطارًا متوسطة على العرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتستمر الحالة حتى الساعة الثانية من صباح الخميس.
كما تشهد المنطقة الشرقية رياحًا شديدة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل. وتشهد عوالق ترابية على دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 16 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 16 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 16 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة وبدر ووادي الفرع والرايس وينبع وخيبر والعلا والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وتبوك والمعظم وتيماء والبدع وحقل وضباء ونيوم شرماء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعأرضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.