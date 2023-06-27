أكثر من 73 مليون سلعة تموينية صعدتها "وزارة التجارة" لضيوف الرحمن في عرفة ومزدلفة

وصرّحت الوزارة لـ 700 شاحنة نقل ترددي تحمل أكثر من 40 مليونًا و300 ألف عبوة ألبان وعصائر ومرطبات، وأكثر من 14 مليونًا و300 ألف رغيف مخبوزات، بالإضافة إلى أكثر من 867 ألف وجبة جاهزة، وأكثر من 17 مليون عبوة و200 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.