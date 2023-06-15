مهرجان "جادة تبوك" ينهي استعداداته لاستقبال الزوار اليوم

وعملت إدارة المهرجان خلال فترة زمنية وجيزة مدتها قرابة العشرين يومًا على تهيئة وتجهيز أكثر من مليون متر مربع ليكون حاضنًا لمختلف الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تعميق وتعزيز الموروث الشعبي السعودي، واستقطاب المهتمين بالإبل، وإشراك المجتمع المحلي في فعالياته، ودعم الصناعات المتعلقة به في إطار الأنشطة المختلفة، والتي تستهدف إحياء وتعزيز الثقافة المحلية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.