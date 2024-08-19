للمرة الثانية على التوالي.. "الخطوط السعودية" تحلّق عالميًّا بإنجاز جديد

ونقلت "واس" عن مدير عام مجموعة السعودية إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أنه تم وضع الانضباط في المواعيد هدفًا رئيسيًّا لجميع منسوبي "السعودية"، لارتباطه المباشر برضا الضيوف؛ الأمر الذي انعكس على أداء رحلاتها على مدار العام وفي مواسم الذروة.