للمرة الثانية على التوالي.. "الخطوط السعودية" تحلّق عالميًّا بإنجاز جديد

للمرة الثانية على التوالي.. "الخطوط السعودية" تحلّق عالميًّا بإنجاز جديد
تَصدرت "الخطوط السعودية" صدارة قائمة شركات الطيران عالميًّا في انضباط مواعيد الرحلات للشهر الثاني على التوالي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كشف التقرير الصادر عن موقع "Cirium" المتخصص في رصد عمليات ورحلات الطيران خلال شهر يوليو الماضي؛ حققت الخطوط السعودية نسبة 88.12% في انضباط رحلات المغادرة، إلى جانب 88.15% في انضباط رحلات الوصول؛ حيث تم تشغيل 16.503 آلاف رحلة لوجهاتها التي تصل إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات.
ونقلت "واس" عن مدير عام مجموعة السعودية إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أنه تم وضع الانضباط في المواعيد هدفًا رئيسيًّا لجميع منسوبي "السعودية"، لارتباطه المباشر برضا الضيوف؛ الأمر الذي انعكس على أداء رحلاتها على مدار العام وفي مواسم الذروة.
وأضاف "العمر" أن الحفاظ على التميز في هذا الجانب يتطلب تجاوز العديد من التحديات المتوقعة في صناعة النقل الجوي؛ مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف هو نتاج عمل تكاملي لمنظومة مجموعة السعودية وبأداء جميع القطاعات ذات العلاقة بقطاع الطيران.
"الخطوط السعودية" ستتسلم 103 طائرات جديدة
وسوف تتسلم "الخطوط السعودية" 103 طائرات جديدة خلال السنوات القليلة القادمة؛ فيما سيواكب ذلك خطة موازية لمضاعفة السعة المقعدية للرحلات للوجهات الحالية مع الوصول لمحطات دولية جديدة؛ بهدف ربط العالم بالمملكة والمواءمة مع العديد من الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة برؤية المملكة 2030؛ وهو ما سيضاعف الجهود لاستيعاب الزيادة في الحركة التشغيلية ومواصلة انضباط مواعيد الرحلات، بالاعتماد على كفاءة وخبرات الموظفين ومن خلال أحدث الأنظمة الرقمية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.