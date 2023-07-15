محليات

القبض على شخصين في تبوك لترويجهما الإمفيتامين والحشيش والشبو

توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة
القبض على شخصين في تبوك لترويجهما الإمفيتامين والحشيش والشبو

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

تبوك
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
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مادة الميثامفيتامين المخدر
مادة الإمفيتامين المخدر

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